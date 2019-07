ICC World Cup 2019: वॉन के ट्वीट से भड़के गिलक्रिस्ट, सरेआम सुना दी खरीखोटी

ICC World Cup 2019 England vs Australia 2nd Semi-Final: आईसीसी विश्व कप 2019 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ आठ विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। मैच के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा ट्वीट किया, जिसको देखकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट भड़क गए। वॉन ने ट्वीट में लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को नंगे पांव गेंदबाजी करनी चाहिए।

इस पर गिलक्रिस्ट ने वॉन को 'Idiot' (मूर्ख) बोल दिया है। गिलक्रिस्ट को इस ट्वीट पर लोगों का सपोर्ट भी मिला है। कई क्रिकेट फैन्स ने माइकल वॉन को खरी खोटी सुनाई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गुरुवार (11 जुलाई) को मैच खेला गया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 49 ओवर में 223 रनों पर ऑलआउट हो गई।

Very good skipper 😂 Hope you’re available to open on Sunday now J Roy will be missing. https://t.co/txM8X31RgY — Adam Gilchrist (@gilly381) July 11, 2019

इसके बाद इंग्लैंड ने 32.1 ओवर में महज दो विकेट गंवाकर 226 रन बनाकर फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड गेंदबाजों के खिलाफ पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे और फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बहुत आसानी से खेला। जानिए गिलक्रिस्ट के वॉन को मूर्ख कहने के बाद लोगों ने कैसे ट्वीट किए-



England can’t win anything without outside help. They need West Indians, South Africans to win a WC. So why bother Gilly! — cricketmaan (@cricketmaan1) July 11, 2019