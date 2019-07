CWC 2019: अंबाती रायडू को नहीं चुनने पर 'रंग दे बसंती' के एक्टर ने किया ये ट्वीट

आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम में जगह बनाकर सभी को चौंकाने वाले ऑलराउंडर विजय शंकर का टूर्नामेंट में सफर निराशाजनक रूप से समाप्त हो गया है, वह पैर में अंगूठे की चोट के कारण शेष सत्र से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया जा सकता है। मंयक अग्रवाल का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से अंबाती रायडू सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं।

अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप टीम में अब भी शामिल नहीं किए जाने पर फैन्स ने बीसीसीआई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। फिल्म 'रंग दे बसंती' के एक्टर सिद्धार्थ ने भी अंबाती रायडू को टीम में शामिल नहीं किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी टि्वटर पर जाहिर की है।

एक्टर सिद्धार्थ ने ट्वीट करते हुए लिखा है- डियर अंबाती रायडू, आप इससे कही बेहतर डिजर्व करते हैं। सॉरी... लेकिन यह गलत है। स्ट्रॉन्ग बने रहिए। इससे आपके टैलेंट और कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आती।

Dear @RayuduAmbati, you deserve much much better. Sorry man! This is bullshit. Stay strong! This says nothing about your talent, commitment or consistency. https://t.co/tMDVGmnKrE — Siddharth (@Actor_Siddharth) July 1, 2019

सोशल मीडिया पर भी फैन्स अंबाती रायडू को नहीं चुने जाने पर काफी निराश हैं। फैन्स बीसीसीआई को इसके लिए जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं।

Why not Rayudu? — jigar mehta (@jigsactin) July 1, 2019

Even if we go by stats don't see much of difference between them may be Rayudu have some international match experience, they may have gone with both players recent fitness may be ? Wishes Mayank if he do get opportunity to play !hope he get substitute scope atleast 😉🤔 pic.twitter.com/QjvxNi1kWv — Warrior Always (@Arulrojanatesa1) July 1, 2019

Very very unfair for Ambati Rayudu.a man who hasn't played a single ODI has been chosen over a man who has an average nearing 50.what a disastrous management.politics everywhere. @BCCI — Aasim Saad (@saad_aasim) July 1, 2019

Rayudu 3D Glasses worked. Vijay Shankar out of the WorldCup 2019. #Shankar — Cricket Freak🙇🏼‍♂️ (@naveensurana06) July 1, 2019

Ambati Rayudu's 3D reaction on hearing Mayank Agarwal will be Vijay Shankar's replacement #ICCWorldCup2019 #CWC19 pic.twitter.com/dlXKnGoQQm — Kachuachap (@KachuaChap) July 1, 2019

Ambati Rayudu will regret this single tweet for life. He would definitely have been in the team now that Vijay Shankar is also ruled out. But no, guy got no chills, put his career at stake just because he couldn't hide his disappointment. https://t.co/4ZxnkfCtUM — LOLendra Singh (@LOLendraSingh) July 1, 2019

बता दें कि विजय शंकर को नेट अभ्यास के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर से चोट लग गई थी। शुरुआत में यह गंभीर नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में यह काफी बढ़ गई जिसके बाद शंकर को विश्वकप से बाहर होना पड़ा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को शंकर की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने के लिए आधिकारिक अपील कर सकता है।

बोर्ड के अनुसार मयंक अग्रवाल को इस सप्ताह के अंत तक शंकर की जगह बुलाया जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। भारत को अभी ग्रुप चरण में बंगलादेश से दो जुलाई और श्रीलंका से छह जुलाई को मैच खेलने हैं। वह सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब है, ऐसे में शंकर के लिए इस पड़ाव तक आकर बाहर होना बड़ा झटका है।