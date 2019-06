भारत-पाकिस्तान मैच से पहले फिर लौटा 'मौका-मौका', आप भी देखिए VIDEO

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में भारत को अपना अगला मैच न्यूजीलैंड से खेलना है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं अगले रविवार (16 जून) को होने वाले पाकिस्तान के साथ मैच पर। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मैच में भावनाएं अपने चरम पर रहती हैं, लेकिन ये भावनाएं इस बार और भी ज्यादा चरम पर होंगी क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच डिप्लोमैटिक तनाव अपनी पीक पर है।

हाइप बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड के साथ होने वाले मैच को स्किप करके सीधे पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच पर फोकस कर रहा है। और ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए 2015 के वर्ल्ड कप में चलाए गए विश्व कप विज्ञापन 'मौका-मौका' को दोबारा टेलिकास्ट किया जा रहा है।

भारत-पाकिस्तान का मैच 16 जून को है और पूरी दुनिया में इसी दिन फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि उम्मीद थी इस वीडियो को काफी मजेदार और रोमांचक बनाया गया है। पाकिस्तान अब तक विश्व कप में भारत को कभी भी हरा नहीं पाया है।

इस वीडियो में अभिनेता विकास मल्होत्रा को दिखाया गया है, जो पाकिस्तानी पुत्र की भूमिका में हैं। वह अपने पिता की बात याद कर रहे हैं जो कहते थे कि आदमी को कभी हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए।

वहीं इंडियन फैन पाकिस्तानी फैन के सामने पिता की तरह बिहेव कर रहे हैं। 'मौका-मौका' एड ने वायरल होने के बाद जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है।

इस विज्ञापन पर फैन्स की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ फैन्स चैनल को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिला रहे हैं जब यह अभियान उल्टा पड़ गया था और भारत पाकिस्तान से बुरी तरह हार गया था।

बता दें कि वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अबतक 6 बार हुआ है। इनमें से एक बार भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया। 1992 में भारत ने पाकिस्तान को 43 रनों से मात दी थी। इसके बाद 1996 में भारत 39 रनों से विजयी रहा था। 1999 में भारत ने पाकिस्तान को 47 रनों से हराया था। वहीं, 2003 में हुए वर्ल्ड कप के दौरान भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर जीत हासिल की थी। 2011 में मोहाली में भारत 29 रनों से जीता था। 2015 में भारत ने पाकिस्तान को 76 रनों से हराया था।