VIDEO:  गप्टिल vs स्मिथ, देखें दोनों कैच, खुद करें फैसला कौन है बेस्ट

आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने स्टीव स्मिथ को आउट करने के लिए इस टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल कैच पकड़ा। लॉर्डस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड के मैच में गप्टिल ने एक हाथ से बेहद कठिन दिखने वाला कैच पकड़कर स्मिथ को पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड की पारी के 12वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने एक गेंद 142किलोंमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी।

गेंद स्टीव स्मिथ की बॉडी पर थी। स्मिथ ने जल्दी से बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला लेकिन गेंद लेग गली में खड़े गप्टिल के पास से जा रही थी और गप्टिल ने एक हाथ बढ़ाकर कैच पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 46 रन पर 3 विकेट हो गया।

गप्टिल की शानदार कैच की बदौलत स्मिथ को पांच रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। गप्टिल आश्चर्यजनक रूप से इससे पहले उस्मान ख्वाजा के दो कैच छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला स्मिथ का कैच पकड़कर अपनी गलतियों को सुधार लिया।

न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने मजाक करते हुए कहा, यह सचमुच बहुत कठिन कैच था, इसके लिए गप्टिल ने काफी अभ्यास किया होगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, स्मिथ विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं। लेकिन उन्होंने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया और गप्टिल ने ऐतिहासिक कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। लेकिन गप्टिल और विलियमसन को इस बात का अंदाज नहीं रहा होगा कि स्मिथ भी इतना ही शानदार कैच पकड़कर टॉम लाथन को पवेलियन भेज देंगे।

More I watch that Guptill catch the more I'm flabbergasted by it. 142kph bouncer. Properly nailed hook from Steve Smith. Caught one handed, weak hand, at LEG GULLY. More you think about it, the more ridiculous it seems



We've had stunners at this World Cup. This was best bar none