CWC 2019: लसिथ मलिंगा के घर से आई बुरी खबर, लौटेंगे स्वदेश

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने मंगलवार को कहा है कि टीम के तेज गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच के तुरंत बाद कुछ समय के लिए स्वदेश लौटेंगे। मलिंगा 15 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) मैच से पहले वापस टीम के साथ आ जाएंगे। एसएलसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

दरअसल, लसिथ मलिंगा की सास का निधन हो गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि मलिंगा बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद स्वदेश जाएंगे। उनकी सास का अंतिम संस्कार कोलंबो में गुरुवार को होगा। मलिंगा श्रीलंका के स्टार गेंदबाज हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 39 रन देकर तीन विकेट झटके थे।

एसएलसी ने कहा, “लसिथ मलिंगा श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच के तुरंत बाद स्वदेश लौट जाएंगे क्योंकि उनकी सास का निधन हो गया है। वह 15 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मैच से पहले टीम के साथ जुड़ सकते हैं।”

The remains of late Mrs. Kanthi Perera lie at the Barney Raymond Funeral Home at Colombo 08 and the funeral will take place on Thursday, 13th June at the Borella Cemetery. #RIP