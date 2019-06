ICC CWC 2019: न्यूजीलैंड से सामना करने के लिए खास तरह की तैयारी कर रहे हैं चहल-कुलदीप, देखें VIDEO

भारत को विश्व कप में अगला मैच न्यूजीलैंड से खेलना है। यह मैच गुरुवार को खेला जाएगा। कीवी टीम से जीतकर भारत जीत का हैट्रिक लगाना चाहेगा। हालांकि, उसके लिए यह काम आसान नहीं होगा क्‍योंकि केन विलियमसन के नेतृत्‍व वाली न्‍यूजीलैंड की टीम इस समय अंक तालिका में टॉप पर काबिज है। न्‍यूजीलैंड ने अब तक विश्‍व कप 2019 में तीन मैच खेले हैं और तीनों में उसने जीत दर्ज की।

वहीं भारत की बात करें तो अपने शुरुआती दोनों मैचों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को आसानी से मात दे दी। जहां पहले मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से मात दी थी। इसके बाद 'मेन इन ब्‍ल्‍यू' ने गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को 36 रन से हराकर अपनी बादशाहत साबित की।

भारत अगले मैच के लिए जोरों-शोरों से तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय गेंदबाजी का अहम हिस्सा बन चुकी स्पिनर जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी कोच रामकृष्ण श्रीधर के साथ एक अलग तरह की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। बीसीसीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक खास वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों खिलाड़ी अपने रोंग आर्म्स से एक स्टम्प को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

WATCH: @imkuldeep18 & @yuzi_chahal on to some target practice with their non bowling arm. How did they fair? Who won the challenge 😄👌 Find out here - by @RajalArora



Full Video ➡️➡️ https://t.co/sk7wcpNCaS pic.twitter.com/l7hhOLNAE4