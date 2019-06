पीटरसन ने बताया- बारिश के बीच कैसे खेला जाएगा वर्ल्ड कप फाइनल

ICC World Cup 2019 आईसीसी विश्व कप में अभी तक कुल 18 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चार मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। बारिश को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) पर फैन्स काफी भड़के हुए हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर विश्व कप के दौरान बारिश को लेकर तमाम Memes भी वायरल हो रही हैं। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन एक पोस्ट शेयर की है और बताया है कि इस बार विश्व कप का फाइनल मैच कैसे खेला जा सकता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए MEMES में से एक पोस्ट शेयर करते हुए पीटरसन ने भी बारिश को लेकर मजाक उड़ाया है। क्रिकेट विश्व कप फाइनल 2019 टैग के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें अंडर वॉटर क्रिकेट खेला जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान vs श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, बांग्लादेश vs श्रीलंका और भारत vs न्यूजीलैंड ये चार मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं।

आने वाले मैचों पर भी बारिश का संकट बरकरार रहने की आशंका है। 13 जून को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच का टॉस भी नहीं हो सका और बारिश के चलते मैच को रद्द घोषित करना पड़ा। अब आगे देखना होगा कि और कितने मैच बारिश की भेंट चढ़ते हैं।