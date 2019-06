ICC World Cup 2019: पीटरसन के पास है बुमराह से निपटने का तरीका

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करने का तरीका निकाल लिया है, लेकिन उनकी सलाह सिर्फ दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए है। आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप (ICC World Cup 2019) के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। अब भारत का सामना छह जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा।

बता दें कि बुमराह ने शुरू में ही दक्षिण अफ्रीका के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच को भारत के नियंत्रण में कर दिया था। विश्व में नंबर एक गेंदबाज ने साउथम्पटन के ऊपर छाए बादलों का पूरा लाभ उठाकर चौथे ओवर में ही अनुभवी हाशिम अमला को स्लिप में रोहित के हाथों कैच कराया। बुमराह ने अगले ओवर में डिकॉक (10 रन) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को करारा झटका दिया। कोहली ने तीसरी स्लिप में उनका खूबसूरत कैच लिया।

केविन पीटरसन ने टि्वटर पर लिखा, ''दाहिने हाथ के सभी बल्लेबाजों के लिए आवश्यक सूचना। बुमराह के सामने ऑफ स्टम्प पर जाओ और स्क्वेयर लेग पर उसे मारने की कोशिश करो। ऑफ साइड बिल्कुल छोड़ दो।''

Quick memo to all right handed batters - get onto off stump against Bumrah & look to hit him from, straight back at the stumps to square leg.

Eliminate the off side completely!