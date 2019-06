जब केन विलियमसन ने बैट को बनाया गिटार, देखें- VIDEO

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का बल्ला इस विश्व कप (ICC World Cup 2019) में जमकर रन बरसा रहा है। वह चार पारियों में अबतक 373 रन बना चुके हैं। हाल ही में एक प्रमोशनल एक्टिविटी के दौरान विलियमसन ने अपने बल्ले को गिटार बना लिया। सोशल मीडिया पर केन विलियमसन का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और फैन्स इसे पसंद भी कर रहे हैं।

एक लाइव सेशन में माइक विल्टन के साथ उन्होंने क्रिकेट के से (गिटार के रूप में) कुछ धुनें सुनाईं। यह वीडियो वर्ल्ड कप के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया गया है। विलियमसन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड का विश्व कप का अब तक सफर शानदार रहा है। अब तक वे अपराजित रहे हैं। अंक तालिका में भी वह टॉप पर हैं।

The sound off #KaneWilliamson's bat is music to the ears, but he took it to another level when he joined #CWC19 Cricketarist Mike Wilton with a @graynics 'bat'!pic.twitter.com/4qV0WyHwUk