बल्लेबाज हुआ बोल्ड, लेकिन गेंद पहुंची बाउंड्री पार, देखें मजेदार VIDEO 

मेजबान इंग्लैंड ने आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में शनिवार को सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश को 106 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 386 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर बांग्लादेश को 48.5 ओवरों में 280 रनों ऑल आउट कर इस टूनार्मेंट में दूसरी जीत हासिल की। यह इंग्लैंड का विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर भी है।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उसने आठ रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार (02) का विकेट गंवा दिया, जो जोफ्रा आर्चर की खूबसूरत गेंद पर बोल्ड हो गए।

यह बोल्ड इतना शानदार था कि आईसीसी ने इसके बोल्ड के वीडियो को भी शेयर किया है। दरअसल, सौम्य सरकार की गिल्लियां उड़ाती हूई जोफ्रा आर्चर की बॉल 'सिक्स' के लिए बाउंड्री के पार चली गई।

Have you ever seen a ball go for 'six' after hitting the stumps? 👀#WeAreEngland #CWC19 pic.twitter.com/nL2SToZ8iC