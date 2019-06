CWC 2019: दो विकेट लेकर सोशल मीडिया पर छाए जसप्रीत बुमराह, दिग्गज भी हुए फैन

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने भारत के खिलाफ बुधवार को विश्वकप (ICC World Cup 2019) के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत का विश्वकप में यह पहला मुकाबला है जबकि दक्षिण अफ्रीका का यह तीसरा मुकाबला है और वह अपने पहले दो मैच हार चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के लिए राहत की बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोट के कारण बाहर रहे सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला की टीम में वापसी हुई है।

जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही अपने 50 वनडे पूरे कर लिए और साथ ही विश्वकप में अपना पहला विकेट भी ले लिया। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी का दूसरा और अपना पहला ओवर डाला। उन्होंने पारी के चौथे और अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के ओपनर हाशिम अमला को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच करा दिया।

इसके बाद बुमराह ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दूसरे ओपनर क्विंटन डिकॉक का विकेट भी लिया। डिकॉक का कैच भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लपका। बुमराह के इस शानदार स्पैल के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। फैन्स के साथ-साथ क्रिकेट दिग्गज जमकर बुमराह की तारीफ कर रहे हैं।

Outstanding tactics and Captaincy ... @Jaspritbumrah93 is showing why he is the best in the World ... !!! The best 3 overs of the tournament so far !!! #CWC19 — Michael Vaughan

23 days ago some mercy and amazing gesture for DeKock, but today no mercy . Jasprit

Bumrah, what a spell #INDvSA — Virender Sehwag

We've seen some excellent pace bowling already in the World Cup but this has been a heck of a start from Jasprit Bumrah #INDvSA #CWC19 — Andrew McGlashan

Jasprit Bumrah is simply sensational. — Mohammad Kaif

This Bumrah is bowling a very very special spell #VVSBumrah — Harsha Bhogle

Jasprit bumrah on fire 🔥.

Showing his class to the world .

Jasprit bumrah on fire 🔥. Showing his class to the world. Sends both the openers back. #INDvSA #bumrah — Nitin

Bumrah first wicket..!!!

ODI - Steven Smith

TEST - AB devilliers

T20 - David Warner

IPL - Virat Kohli

World cup - Hashim Amla

This is class of #Bumrah

World class bowler..👍👍👌👌

🇮🇳 — Sandy

बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इससे पहले तक 49 वनडे में 22.15 के औसत से 85 विकेट लिए थे। बुमराह ने अपना वनडे पदार्पण 23 जनवरी 2016 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। बुमराह मौजूदा आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज हैं।