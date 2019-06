PICS: धौनी को ICC ने मना किया तो फैन्स ने ओवल में लहराया 'बलिदान बैज'

भारत के अनुभवी विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी ने रविवार को आईसीसी के नियम के अनुसार चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप (ICC World Cup 2019) मैच में कृपाण चिन्ह (बलिदान बैज) के दस्ताने नहीं पहने। धौनी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कृपाण चिन्ह वाले दस्ताने पहने थे, जिसके बाद आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा था कि वह धौनी को यह दस्ताने पहनने से मना कर दें क्योंकि यह खेल उपकरण नियम का उल्लघंन है।

महेंद्र सिंह धौनी ने रविवार को हरे रंग के दस्ताने पहने, जिस पर न तो एसजी का लोगो था और न ही यह कृपाण चिन्ह। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह वही दस्ताने हैं या नए दस्ताने।

भले ही आईसीसी ने धौनी को अपने ग्लव्स पर 'बलिदान बैज' लगाने से रोक दिया हो, लेकिन ओवल मैदान पर फैन्स इस लोगो का पोस्टर लेकर आए और उसे धौनी के समर्थन में लहराया भी। सोशल मीडिया पर फैन्स स्टेडियम से 'बलिदान बैज' के लोगो की तस्वीर को वायरल कर रहे हैं।



Hey @ICC, here's a little 'go to hell' from India with love. Oh and #JaiHind.#PARASF #BalidanBadge #INDvsAUS @TShirtBhaiya pic.twitter.com/ZkvqQ3IA3L