VIDEO: चहल ने खोला राज, कैसे बिछाया था डुप्लेसी के लिए जाल

ICC World Cup 2019; India vs South Africa: युजवेंद्र चहल ने शतरंज खिलाड़ी के रूप में अपने अतीत के दिनों से बल्लेबाजों की रणनीति को भांपना सीखा है। कप्तान विराट कोहली का भी मानना है कि यह क्षमता इस लेग स्पिनर को अपने साथी गेंदबाजों के बीच फायदे की स्थिति में रखती है। चहल ने विश्व कप (ICC World Cup 2019) में शानदार पदार्पण करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां 51 रन पर चार विकेट चटकाकर भारत की छह विकेट की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैच के बाद युजवेंद्र चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''शतरंज ने मुझे धैर्यवान रहना और रणनीति बनाना सिखाया। जब आप शतरंज खेलते हैं तो सामान्य तौर पर आप 15 से 16 चाल पहले ही सोच लेते हैं। इसी तरह जब आप फाफ (डुप्लेसी) जैसे बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं तो योजना बनाने की जरूरत होती है कि आपको गुगली फेंकनी हैं या फ्लिपर, ऐसी कौन सी गेंद हैं जिसे वे समझ पा रहे हैं और कौन सी गेंद है जिसे वे नहीं समझ पा रहे।''

इस लेग स्पिनर ने फाफ डुप्लेसी के विकेट का उदाहरण दिया, जिसकी रणनीति उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के रुख का आकलन करने के बाद बनाई थी।

युजवेंद्र चहल ने कहा, ''मैंने जिस तरह फाफ को आउट किया वह मुझे काफी पसंद आया। मैं अपनी गेंदों को ड्रिफ्ट करवा रहा था इसलिए मैंने ऑफ स्टंप पर स्लाइडर डालने की योजना बनाई और उसे वह समझ नहीं पाए।''

What happened when @imkuldeep18 turned presenter on Chahal TV 📺

The duo speak about #TeamIndia's dominant performance in their #CWC19 opener against South Africa - by @RajalArora @yuzi_chahal



Full Video ▶️▶️ https://t.co/GzHq6OmXt8 pic.twitter.com/KnOsVgQTnc