INDvPAK: कुछ ऐसा है ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के बाहर का माहौल- photos

ICC World Cup 2019 India vs Pakistan: आईसीसी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। मैदान के बाहर दोनों देशों के फैन्स का जमावड़ा लग चुका है। भारत और पाकिस्तान के फैन्स अपनी-अपनी टीम के सपोर्ट के लिए पहुंचे हैं और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर तिरंगा और पाकिस्तान का झंडा ही नजर आ रहा है। मैच पर बारिश का संकट बना हुआ है, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। मौसम रिपोर्ट के मुताबिक आज मैनचेस्टर में बारिश हो सकती है और ऐसे में मैच पर इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है।

दोनों ही टीमें मैनचेस्टर में पिछले कुछ दिनों से तैयारियों में जुटी हैं। भारत का पिछला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ चुका है। जबकि पाकिस्तान को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत के खाते में तीन मैच हैं, जिसमें से दो में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, वहीं पाकिस्तान चार मैच के बाद एक जीत और दो हार झेल चुका है। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश के चलते रद्द करना पड़ा था।

England: Indian and Pakistani fans cheer for their respective teams outside Old Trafford stadium in Manchestar ahead of #IndiaVsPakistan match later today. #CWC19 pic.twitter.com/VygX2MAtZ8