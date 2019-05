CWC 2019: न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भारत का ध्यान नंबर 4 पोजिशन पर

प्रबल दावेदारों में शुमार भारतीय टीम शनिवार (25 मई) को यहां विश्व कप (ICC World Cup 2019) के लिए अपने शुरुआती अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से खेलेगी जिसमें खिलाड़ियों की कोशिश परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की होगी। हालांकि, भारत को अब भी चौथे नंबर को चल रहे संशय को साफ करना है। केनिंगटन ओवल में होने वाले इस मुकाबले में टीम अपने मजबूत गेंदबाजी आक्रमण में प्रयोग के बजाय लोकेश राहुल और विजय शंकर पर ध्यान लगायेगी जो चौथे नंबर के दावेदारों में शामिल हैं।

विराट कोहली की टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के टूर्नामेंट में दो खिताबों में एक और ट्रॉफी जोड़ने के इरादे से यहां पहुंची है। उसने 1983 और 2011 में खिताब अपने नाम किया था। वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम इंग्लैंड से पीछे दूसरे स्थान पर हैं और वह मेजबान देश और गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में शुमार होगी।

भारत पांच जून को साउथम्पटन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत करेगा। प्रतिद्वंद्वी टीमों की निगाहें हालांकि भारतीय कप्तान पर टिकी होंगी जो 50 ओवर के क्रिकेट के अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर एक बल्लेबाज हैं। साथ ही विपक्षी टीमें उनके तेज गेंदबाजी आक्रमण को भी परखना चाहेंगी।

सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और शिखर धवन के बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली की मौजूदगी से शीर्ष तीन के हिसाब से भारत दुनिया में सबसे मजबूत टीम है। अनुभवी महेंद्र सिंह धौनी, ऑल राउंडर केदार जाधव और हार्दिक पांड्या की मौजूदगी से लाइन अप में गहराई मौजूद है।

प्रतिद्वंद्वी भारत के तेज गेंदबाजों पर भी निगाह लगाए होंगे कि वे परिस्थितियों का कैसे फायदा उठाते हैं जो टूर्नामेंट में काफी अहम कारक होगा। दुनिया के शीर्ष रैंकिंग पर काबिज वनडे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुवा हैं जिसमें मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक शामिल हैं।

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की मौजूदगी से भारतीय आक्रमण में विविधता आती है तथा आगामी हफ्तों में वे प्रभावी भूमिका निभाएंगे। हाल के वर्षों में वनडे के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार रोस टेलर ने कहा था कि अच्छा है कि न्यूजीलैंड की टीम अपने अभ्यास मैच में भारत से खेल रही है।

विराट कोहली ने अपनी टीम की काबिलियत पर भरोसा जताया था जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, ''पिछले कुछ दिनों में टीम का एकजुट होना अच्छा है। हम दो महीनों से एक साथ नहीं खेले थे लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है।'' न्यूजीलैंड ने अपना अंतिम वनडे 19 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

