ICC World Cup INDvBAN: भारत के खिलाफ मैच से पहले शाकिब ने ऐसे टीम इंडिया को चेताया

ICC World Cup Bangladesh vs Afghanistan: बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वो मौजूदा विश्व कप में 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं और 10 विकेट भी ले चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद शाकिब ने टीम इंडिया को खास अंदाज में चुनौती दे डाली। भारत को 2 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है।

शाकिब का मानना है कि बांग्लादेश में भारत को हराने का माद्दा है, लेकिन उसे खिताब की प्रबल दावेदार टीम को हराने के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। शाकिब ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक जमाया और पांच विकेट लिए जिसकी मदद से बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 62 रन से मात दी। अब उसे भारत (2 जुलाई) और पाकिस्तान (5 जुलाई) को हराना होगा ताकि सेमीफाइनल में पहुंच सके।

शाकिब ने कहा, 'भारत शीर्ष टीम है और खिताब की प्रबल दावेदार है। उसे हराना आसान नहीं होगा लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।' उन्होंने कहा, 'अनुभव से मदद मिलेगी। हमें भारत को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारत के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जीत सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम उन्हें हरा सकते हैं।'

"We've a very important game coming up against India. They're someone who is looking at the title."



Bangladesh have put on some excellent performances, but Shakib Al Hasan isn't looking too far ahead. #CWC19 | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/hJxAbYZlbV