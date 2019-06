स्टंप्स पर बॉल लगने के बाद भी नॉटआउट रहे डेविड वॉर्नर, जानें क्यों

शिखर धवन (117) और कप्तान विराट कोहली (82) की दमदार पारी की बदौलत भारतीय क्रिकेट ने यहां केनिंग्टन ओवल मैदान पर जारी विश्व कप (ICC World Cup 2019) के अपने दूसरे मैच में आस्ट्रेलिया को 353 रनों का लक्ष्य दिया है। धवन ने 109 गेंदों पर 16 चौके लगाए। वनडे में धवन का यह 17वां जबकि विश्व कप मुकाबलों में तीसरा शतक है। कोहली ने 77 गेंदों पर 82 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े। इनके अलावा, रोहित शमार् (57), हार्दिक पांड्या (48), महेंद्र सिंह धौनी (27) ने अहम योगदान दिए।

353 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर और एरोन फिंच ने सधी हुई शुरुआत की। हालांकि, वह पहले ही ओवर में संकट में फंस गए थे। लेकिन वह भाग्यशाली रहे कि गेंद को चोप्ड करने के बाद उनकी बेल्स नहीं गिरीं।

यह शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, जो सीधे बल्लेबाज के ऊपर आ रही थी। वॉर्नर ने डिफेंसिव पुश करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्टंप्स पर लग गई। सौभाग्य से बेल्स नहीं गिरीं। बाद में धौनी ने आकर बेल्स को उनके ठिकाने पर लगाया।

इस तरह स्टंप्स पर बॉल लगने के बाद बेल्स नहीं गिरने के मामले पर शोएब अख्तर ने भी एक ट्वीट किया।

Today is the 5th instance of ball hitting the stumps and bails not falling.



5th instance, WITHIN this World Cup.



Whats going on?? 🤔🤔



In my entire life i have not seen 5 instances like this, let alone in the space of 10 days or a tournament!!#AUSvIND #CWC19