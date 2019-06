VIDEO: विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ से मांगी माफी, वजह जानकर आप भी करेंगे सलाम

ICC World Cup 2019; India vs Australia: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने प्रशंसकों की तरफ से स्टीव स्मिथ से माफी मांगी, क्योंकि इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को विश्व कप (ICC World Cup 2019) में एक बार फिर से हूटिंग से रू-ब-रू होना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के विवादास्पद मामले के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी करने वाले स्मिथ को प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के प्रत्एक मैदान पर दर्शकों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को भी दर्शकों ने स्मिथ पर फब्तियां कसी और उन्हें धोखेबाज कहा। तब ऑस्ट्रेलियाई टीम फील्डिंग कर रही थी। कोहली ने दर्शकों को ऐसा करने से रोका और इसके बजाय उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने को कहा। भारत ने यह मैच 36 रन से जीता।

VIDEO: रनआउट हुए एरोन फिंच तो ड्रेसिंग रूम में ऐसे उतारा गुस्सा

कोहली ने मैच के बाद कहा, ''मुझे उनके लिए बुरा लगा और मैंने उससे कहा, 'मैं दर्शकों की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ मैचों में भी ऐसा होते हुए देखा है। मेरे विचार में यह अस्वीकार्य है।''

उन्होंने कहा, ''यहां बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक उपस्थित थे और मैं नहीं चाहता था कि वे गलत उदाहरण पेश करें। ईमानदारी से कहूं तो उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए उसकी हूटिंग की जाए। वह केवल क्रिकेट खेल रहा है।''

विराट कोहली और स्मिथ इससे पहले एक दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। इनमें बेंगलुरू में 2017 में खेला गया टेस्ट मैच भी शामिल है जब स्मिथ ने रेफरल में मदद के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और कोहली ने इसके लिए उनका मजाक उड़ाया था।

रविवार को इसके ठीक उलट दृश्य दिखा और जब कोहली ने दर्शकों से शांत बने रहने की अपील की तो फिर दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा गया।

कोहली ने कहा, ''वह (स्मिथ) केवल वहां खड़े था और मुझे बुरा लगा क्योंकि अगर मैं भी उनकी स्थिति में होता, मेरे साथ ऐसा होता और मैंने माफी मांग ली होती, मैंने अपनी (गलती) स्वीकार कर ली होती और वापसी करने पर फिर भी मेरी हूटिंग की जाती तो मैं कतई इसे पसंद नहीं करता।''

कप्तान कोहली का मानना है कि अगर किसी को अपने किए पर पछतावा है तो अन्य को भी वह मामला वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ''देखिए जो हुआ वह काफी पहले हो चुका है। उन्होंने अब वापसी कर ली है। वह अपनी तरफ से अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आईपीएल में भी उन्हें देखा। ईमानदारी से कहूं तो किसी को इस तरह से नीचा दिखाना सही नहीं है।''

“If I was in a position where something had happened with me, and I’d apologised and accepted it, and came back and still I would get booed, I wouldn’t like it either.”#ViratKohli on why he asked the fans to stop booing Steve Smith. #CWC19 | #INDvAUS pic.twitter.com/CIMicjoSA0