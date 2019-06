CWC 2019: एडम जांपा ने जेब में डाला हाथ, तो सोशल मीडिया पर आए कुछ ऐसे रिएक्शन

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के शतक और शीर्ष क्रम की उम्दा बल्लेबाजी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप लीग (ICC World Cup 2019) मैच में रविवार को यहां पांच विकेट पर 352 रन बनाए। धवन ने 109 गेंद में 16 चौकों की मदद से 117 रन की पारी खेलने के अलावा साथी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (57) के साथ पहले विकेट के लिए 127 और कप्तान विराट कोहली (82) के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की।

विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या (27 गेंद में 48 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 9.5 ओवर में 81 रन और महेंद्र सिंह धौनी (14 गेंद में 27 रन) के साथ 37 रन की तेजतर्रार साझेदारी की, जिससे भारत अंतिम 10 ओवर में 116 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी टीम की ओर से विश्व कप का सर्वाधिक स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। कोहली ने 77 गेंद की अपनी पारी में दो छक्के और चार चौके मारे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर एडम जांपा उस समय सुर्खियों में आए, जब उनका हाथ पैंट की जेब में था। वह गेंदबाजी की तैयारी कर रहे थे। कैमरे ने कई एंगल्स से उनके हाथ को पेंट की जेब में दिखाया। बता दें कि तकरीबन सालभर पहले जब स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरुन बैनक्राफ्ट गेंद से छेड़छाड़ विवाद में फंस गए थे। इसी के चलते स्मिथ और वॉर्नर और एक एक साल का प्रतिबंध भी झेलना पड़ा था।

विश्व कप 2019 में जांपा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में जब पैंट की जेब में उनके हाथ दिखा तो सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिले।

