INDvsENG: भारत की हार से शोएब अख्तर भी हुए निराश, कह डाली ये बात

ICC World Cup 2019, India vs England: भारत की इंग्लैंड के हाथों हार से शोएब अख्तर भी निराश हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा है। इंग्लैंड के लिए यह 'करो या मरो जैसा' मैच था जिसमें वह भारत को 31 रन से हराने में सफल रहा। भारत की टूर्नामेंट में यह पहली हार है।

शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''यह विभाजन के बाद पहला अवसर था जबकि हम भारत का समर्थन कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठ से भी पाकिस्तान को मदद नहीं मिली और अब हम उम्मीद पर टिक गए हैं।''

उन्होंने कहा, ''यह पहली बार था कि पूरा उपमहाद्वीप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई सभी भारत की इंग्लैंड पर जीत के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन लगता है कि हमारे दुआएं भारत तक नहीं पहुंची और वे मैच हार गए।''

India could have played better. An aggressive approach in first 10 overs and then with 5 wickets in hand, they could have done wonders. #INDvENG #CWC2019 (1/2)

भारत अगर इंग्लैंड को हरा देता तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह आसान हो जाती। इंग्लैंड ने जीत से अपने अंकों की संख्या 10 पर पहुंचा दी है जो पाकिस्तान से एक अंक अधिक है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले भी शोएब अख्तर ने फैन्स से भारत की जीत ती दुआ करने की अपील की थी।

वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने भारत की विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की खेल भावना पर सवाल उठाए हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच वकार ने ट्विटर पर अपनी खुन्नस निकाली। उन्होंने लिखा, 'ये मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो.. आप जीवन में क्या करते हो इससे पता चलता है कि तुम कौन हो.. मुझे इसकी चिंता नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है या नहीं लेकिन एक बात पक्की है... कुछ चैंपियन्स की खेल भावना की परीक्षा ली गई और वे उसमें बुरी तरह असफल रहे।'

It's not who you are.. What you do in life defines who you are.. Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not but one thing is for sure.. Sportsmanship of few Champions got tested and they failed badly #INDvsEND #CWC2019