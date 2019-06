INDvsENG: मैच से पहले केविन पीटनसन ने विराट-शास्त्री को दी ये सलाह

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने विराट कोहली और रवि शास्त्री को सलाह दी है कि भारत आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में मेजबान टीम के साथ अपने अगले मुकाबले में हरफनमौला विजय शंकर को टीम से बाहर नहीं करे। भारतीय टीम रविवार को विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।

केविन पीटरसन से ट्वीट किया, '' प्रिय विराट और रवि- कृपया विजय शंकर को टीम से बाहर नहीं करे। मुझे लगता है कि वह लय पा रहा है और आपके लिए मैच जीत सकता है।''

इंग्लैंड के इस पूर्व बल्लेबाज को लगता है कि युवा विकेटकीपर बल्लेबाल ऋषभ पंत अभी अंतिम 11 में जगह पाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भारतीय कप्तान को कोच को सलाह दी, ''पंत के बारे में नहीं सोचे। मुझे लगता है विश्व कप टीम में जगह पाने के लिए उन्हें अभी तीन सप्ताह और तैयारी करनी होगी।''

Dear Virat & Ravi - please don’t drop Vijay Shankar.

I think he’s coming into his own and would potentially win you tomorrow’s game.

Don’t think about Pant. He needs another 3 weeks prep before I think he can get into your World Cup side.



Thanks, boys!