VIDEO: वर्ल्ड कप का ऑफिशियल थीम सॉन्ग हुआ जारी, आपने सुना?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शुक्रवार को सभी स्ट्रीमिंग मंचों पर पुरुष विश्व कप (ICC World Cup 2019) का अधिकारिक गान 'स्टैंड बाई' जारी किया। यह गान 30 मई से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के दौरान मैदानों और शहर में इससे संबंधित होने वाले कार्यक्रमों में इसे बजाया जाएगा।

'स्टैंड बाई' नई कलाकार लोरिन और ब्रिटेन के सबसे सफल व प्रभावी 'रूडिमेंटल बैंड' ने तैयार किया है। आईसीसी पुरुष विश्व कप दुनिया की बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसमें 10 लाख खेल प्रशंसक एकजुट होंगे और अरबों प्रशसंक 48 मैचों को टीवी पर देखेंगे।

आगामी आईसीसी विश्व कप की विजेता टीम को 40 लाख डालर मिलेंगे, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी ईनामी राशि है। 10 टीमों के टूर्नामेंट के विजेता को एक ट्रॉफी भी दी जाएगी। आईसीसी के बयान के अनुसार टूर्नामेंट की कुल ईनामी राशि एक करोड़ डॉलर होगी। उपविजेता को 20 लाख डॉलर दिए जाएंगे। वहीं, सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम को आठ लाख डॉलर मिलेंगे।

