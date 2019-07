Eng vs NZ ICC World Cup 2019: सचिन ने दिया स्टोक्स को MoM अवॉर्ड, ICC के ट्वीट पर मचा बवाल

ICC World Cup 2019 England vs New Zealand: आईसीसी विश्व कप 2019 का समापन हो चुका है। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर रविवार (14 जुलाई) को खेला गया फाइनल मैच सुपर ओवर तक खिंचा और न्यूजीलैंड को रनर-अप बनकर संतोष करना पड़ा। मैच सुपर ओवर में भी टाई हुआ, जिसके बाद ज्यादा बाउंड्रीज के आधार पर इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को चुना गया और इसकी ट्रॉफी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया गया, जिस पर बवाल मच गया है।

The greatest cricketer of all time - and Sachin Tendulkar 😉 #CWC19Final pic.twitter.com/fQBmfrJoCJ

आईसीसी के ट्विटर हैंडल से इसे रिट्वीट किया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप ने एक फोटो शेयर की गई, जिसमें सचिन स्टोक्स को अवॉर्ड दे रहे हैं और जोर से हंस रहे हैं, इस फोटो का कैप्शन लिखा गया है, 'सर्वकालिक महान क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर', इस ट्वीट को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टोक्स को सर्वकालिक महान क्रिकेटर बताया गया है। इसको लेकर फैन्स भड़क उठे हैं। भारतीय फैन्स ने आईसीसी को खरीखोटी सुनाई, तो वहीं पाकिस्तानी फैन्स ने सचिन तेंदुलकर को ट्रोल करने की कोशिश की।

स्टोक्स ने फाइनल मैच में नॉटआउट 84 रन बनाए और सुपर ओवर में आठ रन बनाए। इस तरह से पूरे मैच में उन्होंने 92 रन बनाए। देखिए आईसीसी की पोस्ट पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं-

This might trigger a few 😜 Who's running the ICC Twitter account? 😂

Shame on you 😡... Sachin is incomparable... he is a legend .... you people could achieve anything but attitude kahan se laoge