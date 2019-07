ICC World Cup 2019 पहचानो तो जानें! ऋषभ पंत के कंधे पर हाथ किसका, लोगों ने किए अटपटे कमेंट्स

IND vs SL ICC World Cup 2019 India vs Sri Lanka: आईसीसी विश्व कप में आज टीम इंडिया को अपना आखिरी लीग मैच खेलना है। मैच लीड्स के हेडिंग्ले में श्रीलंका के खिलाफ खेला जाना है। इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक ग्रूफी शेयर की, जिसमें उनके साथ महेंद्र सिंह धौनी, जसप्रीत बुमराह, मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत हैं। इस फोटो में ऋषभ पंत के कंधे पर हाथ किसका है, ये पता नहीं चल रहा है और लोग इस पर अटपटे कमेंट्स कर रहे हैं।

बुमराह के दोनों हाथ धौनी के कंधे पर हैं, जबकि मयंक अग्रवाल काफी पीछे खड़े हैं, ऐसे में पंत के कंधे पर हाथ किसका है, ये मिस्ट्री बन गई है। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि फोटो में केदार जाधव हैं और अपनी छोटी हाइट के चक्कर में नजर नहीं आ रहे और पंत के कंधे पर उनका ही हाथ है। ऐसे ही काफी अटपटे कमेंट्स इस फोटो पर किए जा रहे हैं।

इस फोटो ने इंटरनेट पर धमाल सा मचा डाला है। मुंबई इंडियंस के आधिकारिक ट्विटर पेज पर भी इस फोटो को शेयर किया गया है और लोगों ने पूछा गया है कि पंत के कंधे पर हाथ किसका है। हार्दिक पांड्या ने शेयर की ये फोटोः

जानिए फैन्स ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं-



2⃣ points to those who figure out whose hand is placed on @RishabPant777’s shoulder 🤔🧐#OneFamily #CricketMeriJaan #CWC19 #TeamIndia pic.twitter.com/CkkbO7Lgau