CWC 2019: आसिफ अली बेटी के अंतिम संस्कार के बाद पाकिस्तानी टीम से जुड़े

पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली अपनी बेटी के आखिरी रसूमात (अंतिम संस्कार) के बाद शनिवार (25 मई) को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां वह विश्व कप (ICC World Cup 2019) के लिए टीम से जुड़ जाएंगे। आसिफ टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में थे, लेकिन पिछले रविवार को 19 महीने की बेटी दुआ फातिमा के निधन के बाद पाकिस्तान लौट आए थे। फातिमा का अमेरिका में कैंसर का इलाज चल रहा था।

विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए बल्लेबाज आसिफ अली की 2 वर्षीय बेटी नूर फातिमा के निधन के बावजूद टूर्नामेंट में खेलेंगे। आसिफ की बेटी को स्टेफ 4 कैंसर था, जिसका कि अमेरिका में इलाज चल रहा था, जहां उनका निधन हो गया।

फातिमा का आखिरी रसूमात गुरुवार को फैसलाबाद में पंजाब प्रांत में किया गया। आसिफ ने ट्वीट किया, ''मैं दुआ फातिमा को एक योद्धा के तौर पर याद रखना चाहता हूं। वह मेरी ताकत और प्रेरणा थी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरी राजकुमारी (बेटी) की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।''

Leaving today to join Pakistan team in UK for our Cricket World Cup journey. We as a team will be in need of your prayers & unconditional support.



These are the final few lines for my princess Dua Fatima. Meri beti k liye dua or Fateha ki darkhwast hai. Aap sab k liye duaaain! pic.twitter.com/XeS9ducwZZ