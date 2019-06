'वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बाहर करने के लिए जानबूझकर हारेगा भारत'

इंग्लैंड में जारी क्रिकेट विश्व कप में रोमांच अब अपने चरम पर है। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप के 12वें सीजन के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रलिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जबकि बाकी सात टीमों के बीच बची तीन जगहों के लिए जंग जारी है। न्यूजीलैंड और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्योंकि इन दोनों टीमों के 11-11 अंक हैं और उन्हें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक जीत की दरकार है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने टूर्नामेंट को लेकर एक सनसनीखेज बयान देकर हलचल मचा दी है।

बासित अली ने एक पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में कहा कि क्रिकेट अब अनिश्चितताओं का खेल नहीं रहा है, बल्कि सब कुछ फिक्स है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में नहीं देखना चाहता है, इसीलिए भारतीय टीम जानबूझकर बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ अपने मैच हार सकती है।

Basit Ali reckons India will not want Pakistan to qualify for the semi-finals and may play poorly in their matches against Sri Lanka and Bangladesh 🙄 #CWC19 pic.twitter.com/vwg3oFnnpl