World Cup 2019: टीम सलेक्शन से पहले उठी युवराज सिंह की वापसी की मांग

आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के लिए टीम इंडिया का सलेक्शन आज यानि 15 अप्रैल को होना है। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति इग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करेगी। चयनकर्ताओं के सामने तीन ऐसे क्षेत्र होंगे, जिसका कि वह हल निकालना चाहेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नंबर-4 का स्थान है। दूसरा ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कौन विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी का विकल्प होगा।

वर्ल्ड कप सलेक्शन और नंबर 4 की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर फैन्स ने युवराज सिंह की वापसी को लेकर मांग की है। टि्वटर पर फैन्स बीसीसीआई और विराट कोहली से डिमांड कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को शामिल किया जाना चाहिए।

बता दें कि 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा था। महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में भारत ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को मात देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया था। युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप के हीरो थे और 'मैन ऑफ द सीरीज' रहे थे। उन्होंने 9 मैचों में 90.5 के जबरदस्त औसत से 362 रन बनाए थे। उन्होंने 15 विकेट भी झटके थे।

Yuvraj singh is the only best option for NO4 spot in wc 2019. #WeWantYuvi #CWC2019 @cricketworldcup #yuvrajsingh. Back up opener will be Kl rahul and additional wk will be Rishabh pant — muneeswaranUV666666 (@Muneeswaran1212) April 15, 2019

Its very hard to say but with out #YuvrajSingh INDIA will nt win this #WC2019 🙏 — Spike 😎 (@iam_spike) April 15, 2019

@BCCI @MSKPrasad5 you tried everyone for number 4. No one worked out. We need Yuvraj Singh because he is someone who can change the gears of any innings in an over. The team needs a strong and experienced middle order. Get Yuvraj Singh!! #WeWantYuvi #bringbackyuvi #YuvrajSingh pic.twitter.com/UdH6fRVQoM — Yuvivijay (@Yuvivijay11) April 15, 2019

Bcci and selection committee please select yuvraj Singh in world cup 2019

Kholi please only yuvraj able to win u world cup #BCCI #ViratKohli #yuvrajsingh #asksportstak #Akashchopra — shaik umar farooq (@umarfarooq1311) April 15, 2019

बता दें कि इस वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह को कई बार खून की उल्टी भी हुई थी, लेकिन वह इसकी परवाह किए बिना टीम इंडिया को 'विश्वविजेता' बनाने में जुटे रहे थे। 2 अप्रैल 2011 को टूर्नामेंट खत्म होते ही युवराज सिंह के कैंसर की खबर मीडिया में आई। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद युवराज अपने ट्रीटमेंट में जुट गए। इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा और कैंसर की वजह से उनके करियर पर बड़ा ब्रेक लग गया।