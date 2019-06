ICC World Cup 2019:  ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म से खुश हैं कप्तान एरोन फिंच

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) की तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच का कहना है कि अपनी काबिलियत पर विश्वास रखने के कारण उनकी टीम हाल के समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई है।

इंग्लैंड ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 4-1 से हराया और फिर अपने घर में हुई सीरीज में 5-0 से दमदार जीत दर्ज की। विश्व कप में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड से होगा।

आईसीसी ने फिंच के हवाले से बताया, “पिछले साल हमने इंग्लैंड को उसी के गेम में मात देने की कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हम सीरीज में पिछड़ गए। हमारी टीम कम अनुभवी थी और उस समय वनडे टीम में कई बदलाव हो रहे थे।”

फिंच ने कहा, “जब आपके पास अनुभवी टीम होती है तो आप विपक्षी टीम को तगड़ा झटका दे सकते हो। किसी और का गेम खेलना मुश्किल होता है, आपको अपनी योजना और स्टाइल पर भरोसा रखना होता है।”

"England tend to bounce back and go ultra-aggressive." #AaronFinch says Australia are ready for whatever England throw at them. #WeAreEngland | #CWC19 | #CmonAussie pic.twitter.com/fHURuHFTnS