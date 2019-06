इयोन मोर्गन ने कहा, फैन्स स्मिथ-वॉर्नर के साथ कैसा बर्ताव करें यह बताना मेरा काम नहीं

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने जोर देकर कहा है कि यह उनका काम नहीं है कि प्रशंसकों को बताया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के दागी स्टार खिलाड़ियों डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के प्रति कैसा बर्ताव किया जाए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मंगलवार को यहां विश्व कप (ICC World Cup 2019) मैच खेला जाएगा।

गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में एक साल के प्रतिबंध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे वॉर्नर और स्मिथ को इंग्लैंड में कुछ प्रशंसकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने इन तानों को रोकने की अपील की है जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने भी अपने समर्थकों से हूटिंग नहीं करने को कहा था।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप मैच लॉर्डस में होना है जहां के प्रशंसक आम तौर पर सभ्य बर्ताव करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोर्गन ने वॉर्नर और स्मिथ के प्रति सम्मान की अपील करने से इनकार कर दिया।

मोर्गन ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, ''मैं किसी तरह की उम्मीद नहीं कर रहा। मुझे लगता है देश भर में अलग-अलग जगह के प्रशंसकों और समर्थकों की प्रतिक्रिया अलग होती है, दुनिया भर में ऐसा होता है। इसलिए देखते हैं क्या होता है।''

"It's not must-win yet. We don't need to win every game to get to the semi-final".



England captain #EoinMorgan will take the upcoming clash against Australia as "another game". #CWC19 pic.twitter.com/iXR1g9EMMA