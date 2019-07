CWC 2019:  इंग्लैंड की जीत पर ICC से नाराज हुए रोहित-युवराज-गंभीर

ICC World Cup 2019, England vs New Zealand: क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड आखिर विश्व चैंपियन बन गया है और आईसीसी विश्व कप को 23 साल के अंतराल के बाद नया विश्व विजेता मिल गया है। विश्व कप की शुरुआत 1975 में इंग्लैंड की जमीन पर हुई थी और इंग्लैंड को विश्व कप ट्रॉफी उठाने में 44 साल का समय लग गया। इंग्लैंड 1979, 1987 और 1992 का फाइनल हारा था लेकिन 27 साल बाद उसने अपनी मेजबानी में पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा कर लिया। इंग्लैंड इस तरह विश्व कप जीतने वाला छठा देश बन गया। विश्व कप को 23 साल बाद नया विजेता भी मिला है।

इंग्लैंड ने ऐतिहासिक लॉर्डस मैदान पर धड़कनों को थाम देने वाले रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर टाई होने के बाद ज्यादा चौके मारने वाली टीम को विजयी घोषित कर दिया गया। आईसीसी के इस नियम पर दिग्गजों और फैन्स ने कड़ी निराशा जताई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर आईसीसी के इस नियम से खासे नाराज आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आईसीसी को इस नियम पर जमकर फटकार लगाई है।

रोहित शर्मा ने भी आईसीसी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आईसीसी को अपने कुछ नियमों पर ध्यान देना चाहिए।

Some rules in cricket definitely needs a serious look in. — Rohit Sharma (@ImRo45) July 15, 2019

युवराज सिंह ने ट्वीट किया कि वह आईसीसी के इस नियम से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि, नियम नियम होते हैं इसलिए इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई। मेरा दिल न्यूजीलैंड के साथ है, जिन्होंने आखिर तक फाइट की।

I don’t agree with that rule ! But rules are rules congratulations to England on finally winning the World Cup , my heart goes out for the kiwis they fought till the end 😥. Great game an epic final !!!! #CWC19Final — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 14, 2019

गौतम गंभीर ने भी आईसीसी को इस नियम के लिए जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने इस नियम को बेकार बताया है।

Don't understand how the game of such proportions, the #CWC19Final, is finally decided on who scored the most boundaries. A ridiculous rule @ICC. Should have been a tie. I want to congratulate both @BLACKCAPS & @englandcricket on playing out a nail biting Final. Both winners imo. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 14, 2019

संजय मांजरेकर ने लिखा कि 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल हमेशा याद रखा जाएगा। इंग्लैंड के साथ-साथ न्यूजीलैंड भी विनर है।

Will remember the 2019 WC which had an England v New Zealand finals & had England & New Zealand as winners.#CricketWins — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 14, 2019

मोहम्मद कैफ ने कहा कि आईसीसी के इस नियम को पचा पाना काफी मुश्किल है। रिजल्ट निकलने तक सुपर ओवर को जारी रखना कहीं बेहतर सोल्यूशन था। इससे बेहतर तो रहता कि दोनों टीमें ट्रॉफी शेयर कर लेतीं बजाय बाउंड्री से फैसला लेने के।

Difficult to digest this more boundary rule. Something like sudden death- continuous super overs till a result is a better solution. Understand, wanting a definite winner but sharing a trophy is better than deciding on more boundaries. Very tough on New Zealand. #EngVsNZ — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 14, 2019

कई दिग्गज क्रिकेटरों ने भी आईसीसी के इस नियम की जमकर आलोचना की है।

Nice work @ICC ... you are a joke!!! — Scott Styris (@scottbstyris) July 14, 2019

Neither Team deserved to lose that .. What a day for Cricket .. that is how it inspire a new generation of cricketers .. #CWC19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 14, 2019

Congratulations to England!

Commiserations New Zealand.

I’ve got to say that it’s a horrible way to decide the winner. This rule has to change. — Brett Lee (@BrettLee_58) July 14, 2019

बता दें कि न्यूजीलैंड को फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार के बाद लगातार दूसरी बार उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा। उसका पहली बार खिताब जीतने का सपना सुपर ओवर में टूट गया। न्यूजीलैंड 2015 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में पराजित हुआ था। न्यूजीलैंड अब तीसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसने लगातार दो फाइनल गंवाए हैं। इंग्लैंड 1987 और 1992 तथा श्रीलंका 2007 और 2011 के फाइनल लगातार हारा था।