धौनी ग्लव्स विवाद: समर्थन में उतरा बॉलीवुड, जानिए किसने क्या कहा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी द्वारा वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) मैच के दौरान अपने ग्लव्स पर अर्द्धसैनिक बलों के 'बलिदान बैज' को लगाने पर आईसीसी ने सख्त रवैया अपनाया है। आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा है कि वह धौनी को यह बैज हटाने के लिए कहे, क्योंकि यह क्रिकेट के नियमों को उल्लंघन है।

5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में धौनी को विकेटकीपिंग करते समय इस बैज का प्रयोग करते पहली बार देखा गया था। धौनी ने 40वें ओवर में जब चहल की गेंद पर एंडिले फेलुकवायो को स्टंप किया तो कैमरे ने उनके ग्लव्स को फोक किया जिसपर 'बलिदान बैज' का चिन्ह बना हुआ था। लेकिन धौनी को इस मामले में बहुत सी बड़ी शख्सियतों का समर्थन मिला है।

खेल जगत के बाद अब बॉलीवुड से भी धौनी को समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलास राव देशमुख के बेटे और बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने कहा है कि पूरा देश भारतीय सेना पर गर्व करता है और उसे भारतीय राजनीति से अलग मानता है। इसलिए धौनी को अपने ग्लव्स पर यह बैज लगाए रखना चाहिए। उन्हें आईसीसी की मांग पर इसे नहीं निकालना चाहिए।

रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय सेना हमेशा ही राजनीति से ऊपर रही है। हमें उस पर गर्व है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी ने यह बैज अभिमान के प्रतीक के तौर पर हासिल किया था। इससे किसी की भावना आहत नहीं होती। बल्कि ये बहादुरों का सम्मान करती है।

Indian Army has always been independent irrespective of the political party in power. We are proud of them. Lt. Col. @msdhoni has worn the Army insignia as a symbol of pride. Doesn’t hurt anyone’s sentiments, In fact it honours the brave #DhoniKeepTheGlove #WorldCup2019