मैच के बीच हुआ मधुमक्खियों का हमला, VIDEO में देखें फिर क्या हुआ

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में शुक्रवार को रिवरसाइड मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच में खिलाड़ी अचानक से 48वें ओवर में मैदान पर लेट गए। दरअसल, इस दौरान अचानक से मैदान पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जिससे सभी खिलाड़ी परेशान हो गए और अपने आप को बचाने के लिए मैदान पर लेट गए।

ऐसी हरकत देख स्टैंड में बैठे दर्शक जोर-जोर से हंसने लगे। मैच थोड़ी देर के लिए रुका और फिर दोबारा शुरू हो गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 35वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमों के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट स्थित रिवर साइड ग्राउंड पर खेला गया।

दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और कप्तान फैफ डु प्लेसी ने श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। श्रीलंका की टीम दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने 49.3 ओवरों में सिर्फ 203 रन पर सिमट गई।

बता दें कि खेल में यह रुकावट श्रीलंकाई पारी के 48वें ओवर में आई।

ऐसे कई बार पहले भी हुआ है, जब मधुमक्खियों ने मैच में खलल डाला हो और खिलाड़ी अपने आप को बचाने के लिए मैदान पर लेटने को मजबूर हो गए हैं। खास बात यह है कि दो साल पहले भी दोनों टीम के बीच मैच में मधुमक्खी के झुंड ने हमला किया था। यह घटना 2017 में जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में घटी थी।

