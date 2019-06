CWC 2019: 'दर्शकों के हूटिंग झेलने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलियाई टीम'

ऑस्ट्रेलिया ने अपने विश्व कप अभियान (ICC World Cup 2019) का आगाज अफगानिस्तान के खिलाफ आसान जीत के साथ किया और टीम स्टीव स्मिथ तथा डेविड वॉर्नर के खिलाफ हूटिंग से बेपरवाह दिखी। ब्रिस्टल में शनिवार खेले गए इस मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज अफगानिस्तान कर टीम पूरे 50 ओवर खेलने में नाकाम रही।

मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने 15 से अधिक ओवर शेष रहते हुए सात विकेट जीत दर्ज कर लिया। डेविड वॉर्नर 89 रन पर नाबाद रहे। ''रेगमाल (सैंडपेपर) प्रकरण'' में दोषी पाए जाने के बाद एक साल का निलंबन झेलने वाले स्मिथ और वॉर्नर को मैच के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान भी हूटिंग का सामना करना पड़ा था।

शनिवार के मैच में दो प्रशंसक रेगमाल जैसे कपड़े पहन कर स्टेडियम में पहुंचे थे। मैच में तीन विकेट लेने वाले लेग स्पिनर एडम जंपा ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों से ऐसे बर्ताव के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, ''हमने इस बारे में बात की है कि ऐसे हालात से कैसे निपटना है। जाहिर है, इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में भी हमें इसका सामना करना पड़ा।''

उन्होंने कहा, ''हमें इसकी उम्मीद थी और इमानदारी से कहूं तो सबने अच्छे से इसका सामना किया।'' विश्व कप में टीम के पहले मैच में दो विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस ने कहा कि स्मिथ और वॉर्नर ने ऐसी हूटिंग पर ध्यान नहीं दिया।''

Yep, make of it what you will, but a lot of kids raced down for Warner’s autograph when he was moved to to long off. There was polite applause when Smith made a good stop last over. No booing after the run out earlier. All quite relaxed, really. #CWC19 https://t.co/SKQNltv84j pic.twitter.com/NYLyVMlsrU