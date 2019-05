ICC World Cup 2019: एडम गिलक्रिस्ट ने इस देश को बताया जीत का दावेदार

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि आगामी क्रिकेट विश्व कप (ICC World Cup 2019) में ऑस्ट्रेलिया जीत का प्रबल दावेदार होगा। उन्होंने कहा, क्योंकि नॉकआउट मुकाबलों में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत का बड़ा दावेदार है। इंग्लैंड की टीम विश्व रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर है और इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले टीम ने लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में जीत दर्ज की है।

गिलक्रिस्ट ने पांच बार के चैंपियन को प्रबल दावेदार बताते हुए कहा, ''कागजों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीमों के बराबर मजबूत है। टीम में बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है और वनडे में उसने लय हासिल कर लिया है।'' उन्होंने कहा, ''जाहिर है वे आत्मविश्वास से भरे है। हमारे पास 12 में से पांच विश्व कप का खिताब है, ऐसे में हम एक और खिताब जीत सकते है।''

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में जब अपना पहला मैच खेला था तो तत्कालीन कप्तान माइकल क्लार्क मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर थे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 111 रनों से हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने अंतत: यह विश्व कप अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद कहानी बदली और उस ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए लोग तरस गए, जिसके वो आदि थे।

ऑस्ट्रेलिया ने 2016 से 2019 के बीच छह वनडे सीरीज गंवाई, चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हुई। इस बीच बॉल टेम्परिंग विवाद ने भी उसका दामन थाम लिया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो दौर देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2018 तक ऑस्ट्रेलिया इसी स्थिति में थी, लेकिन 2019 में ऐसा लगा कि उसने मानों नए साल में अपने आप को बदलने की जिद पकड़ी है। इस जिद में वह काफी हद तक सफल होती भी दिख रही है। नए साल में उसने भारत को उसके ही घर में वनडे सीरीज में हराया तो वहीं पाकिस्तान को भी हार का मुंह दिखाया।

इस बीच सबसे अच्छी बात यह रही कि उसके बल्लेबाज फॉर्म में लौट गए। डेविड वॉर्नर और स्टीवन स्मिथ बॉल टेम्परिंग विवाद के कारण एक साल बाहर थे। मार्च में उनका प्रतिबंध समाप्त हो गया और चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए विश्व कप टीम में जगह दी। यह दोनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में खेले और जिस तरह से इन दोनों ने खासकर वॉर्नर ने बल्लेबाजी की उससे बाकी टीमों की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ी होंगी। वॉर्नर ने आईपीएल में 692 रन बनाए और लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं स्मिथ का बल्ला भी आईपीएल में जमकर चला। इसके बाद अभ्यास मैचों में स्मिथ ने बेहतरीन पारियां खेलीं।

इन दोनों के अलावा कप्तान एरोन फिंच भी फॉर्म में लौट चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फिंच ने 116, 153, 90, 39 और 53 रनों की पारियां खेलीं। फिंच उस तरह के बल्लेबाज हैं जो अगर विकेट पर पैर जमा लें तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को मिनटों में ध्वस्त करने का दम रखते हैं। उस्मान ख्वाजा ने भारत के खिलाफ सीरीज में दो शतक जमाए थे और पाकिस्तान के खिलाफ 24, 88, 0, 62 और 98 रनों की पारियां खेलीं।

