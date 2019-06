शेल्डन कॉटेरल ने एक हाथ से लपका स्मिथ का जोरदार कैच, देखें- VIDEO

एक चैपिंयन टीम क्या होती है और वो क्या कर सकती है इसकी बानगी ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पेश की है। मौजूदा विजेता ने आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज मैदान पर उतार-चढ़ाव भरे मैच में खतरनाक वेस्टइंडीज को 15 रनों से हरा दिया।

इस मैच में जीत की पठकथा स्मिथ और नाथन ने ही लिख दी थी, जिसे गेंदबाजों खासकर स्टार्क ने ने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। स्मिथ ने धीमी लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली और मैच में अपनी टीम को बनाए रखा। उन्होंने अपनी 73 रनों की शानदार पारी में 103 गेंदों का सामना किया और सात चौके लगाए।

स्टीव स्मिथ और नाथन कूल्टर नाइल के क्रीज पर जमन के बाद जो काम वेस्टइंडीज की गेंदबाजी नहीं कर पाई वो विंडीज की बेहतरीन फील्डिंग ने कर दिया। थॉमस की गेंद पर स्मिथ ने बेहतरीन शॉट खेला जो छक्के के लिए जा रहा था, लेकिन तभी कॉटेरल ने एक हाथ से कैच पकड़ उनकी पारी का अंत किया।

बता दें कि इससे पहले स्मिथ को 26 रन के स्कोर पर होल्डर की गेंद पर कॉटेरल ने ही जीवनदान भी दिया। इसके बाद कॉटेरल ने ही बाउंड्री लाइन के पास एक हाथ से स्मिथ का शानदार कैच लपक कर उन्हें पवेलियन की राह भी दिखाई।

