VIDEO: मिशेल स्टार्क ने 'पंजा' जड़कर तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

ICC World Cup 2019, Australia vs West Indies: ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के अगुआ मिशेल स्टार्क वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की गुरुवार को ब्रिस्टल में वेस्टइंडीज पर 15 रन की जीत की दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 44 रन देकर पांच विकेट लिए।

मिशेल स्टार्क का यह 77वां वनडे मैच था और उन्होंने सबसे तेज 150 विकेट हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 78 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (81 मैच) इस सूची में तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली (82) चौथे और श्रीलंका के अजंता मेंडिस (84) पांचवें स्थान पर हैं। ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर 29 साल के स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और अपनी टीम को मैच में जीत दिलाई। इस मैच से पहले उनके नाम 76 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में 146 विकेट थे।

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया और अहम मौकों पांच विकेट झटके। मिशेल स्‍टार्क ने मैच में क्रिस गेल के अलावा कप्‍तान जेसन होल्‍डर, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट और शेल्‍डन कॉट्रेल का विकेट लेकर ऑस्‍ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित की।

A brilliant five-wicket haul from Mitchell Starc propelled Australia to a 15-run victory over West Indies to make it two in two for their #CWC19 campaign.



