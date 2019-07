CWC 2019: आनंद महिंद्रा ने टि्वटर पर पूछी पहेली, जवाब देने वाले को मिलेगा ये इनाम

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पहेली पूछकर वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) फीवर को और बढ़ा दिया। इस पहेली को पूछने के साथ ही उन्होंने वादा किया कि सबसे पहले सही जवाब देने वाले को महिंद्रा की स्केल मॉड्ल टॉय कार दी जाएगी।

महिंद्रा के सोशल मीडिया को इसका जबरदस्त रिस्पांस मिला, जब उन्होंने ऐसे क्रिकेटर के बारे में पूछा कि कौन ऐसा क्रिकेटर है, जो वनडे चेस (शतरंज) की तरह खेलता है।

आनंद महिंद्रा ने टि्वटर पर लिखा, टीम इंडिया सेमी फाइनल में पहुंच चुकी है, क्रिकेट फीवर बढ़ रहा है। मुझे इसमें और रंग डालने की इजाजत दीजिए 64 खानों वाले खेल में प्रतिभाशाली कौन ऐसा खिलाड़ी है जो 50 ओवर के क्रिकेट में भी बराबर योग्यता रखता है। जो भी इस सवाल का सबसे पहले जवाब देगा उसे मंहिंद्रा की तरफ से महिंद्रा कलेक्टिबल स्केल मॉडल टॉय कार दी जाएगी।

With #TeamIndia in the semis,cricket fever is intensifying. Let me fuel that fever with a riddle: ‘Talented in 64 squares; unstoppable in 50 overs’ Guess who this Indian player is..

Fastest fingers to the right answer wins a Mahindra collectible scale model toy car....