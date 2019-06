CWC 2019: एलिसा हीली के ट्वीट के बाद स्टार्क ने झेले कई सवाल

ICC World Cup 2019: ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट विश्व कप में तूफानी गेंदबाजी से कहर बरपा रखा है। पर मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें अपने नाश्ते को लेकर कई सवालों का सामना करना पड़ा।

दरअसल, यह सब उनकी अपनी पत्नी के ट्वीट के बाद हुआ। मिचेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली ने इंग्लैंड के मैच के तुरंत बाद उनके नाश्ते को लेकर ट्वीट किया था। स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की स्टार विकेटकीपर हैं। स्टार्क ने 43 रन पर चार विकेट लेकर इंग्लैंड पर 64 रन से मिली जीत में अहम भूमिका निभाई।

इसके बाद एलिसा ने प्यार में ट्वीट किया, वाह, इंग्लैंड के नाश्ते ने तो कमाल कर दिया। इसने मिचेल के प्रदर्शन में आग पैदा कर दी। वाह लीजेंड!

High fives 👋🏻 to the English bloke who fired up Mitch with some banter at breaky..... onya legend!!