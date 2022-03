मिताली राज ने बतौर कप्तान सर्वाधिक वर्ल्ड कप कप मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया

𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗶𝘁𝗵𝗮𝗹𝗶 🙌 🙌#TeamIndia Captain @M_Raj03 now holds the record of captaining in most matches - 2⃣4⃣ - in the Women's ODI World Cups. 🔝 👏#CWC22 | #WIvIND pic.twitter.com/qkbcXa2srP