ICC Women's World Cup 2022: सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा भारत का सामना, झूलन गोस्वामी खेलेंगी अपना 200वां मैच

🗓️ 𝗜𝘁'𝘀 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄#TeamIndia will square off against Australia at the Eden Park, Auckland in their 5⃣th game of the #CWC22 ! 👍 👍 #INDvAUS



Set your alarms & get ready to cheer for India! 👏 👏 pic.twitter.com/eBo4hBqkiH