आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप का आखिरी कार्यक्रम जारी, जानें पूरा शेड्यूल

आगामी आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के अंतिम कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। थाईलैंड और बांग्लादेश के रविवार को टूर्नामेंट के लिए क्वॉलिफाई करने के साथ ही इस वैश्विक फ्लैगशिप टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के नाम तय हो गए हैं। बांग्लादेश की महिला टीम ने स्कॉटलैंड में आयोजित क्वॉलिफाईंग इवेंट में जीत हासिल की और अब वह विश्व कप के लिए ग्रुप-ए में रखी गई हैं। इस ग्रुप में मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें हैं।

दूसरी ओर, 12 साल पहले अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाली थाईलैंड की टीम ने विश्व कप के लिए क्वॉलिफाई करके इतिहास रच दिया। इस टीम को ग्रुप-बी में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के साथ रखा गया है।

आईसीसी विश्व कप 2020 लोकल आर्गनाइजिंग कमिटी के सीईओ निक हाक्ले ने अपने बयान में कहा, “हम ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस वैश्विक आयोजन में बांग्लादेश और थाईलैंड का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी टीमों को ऑस्ट्रेलिया में भरपूर प्यार और समर्थन मिलेगा।” थाईलैंड की टीम क्वॉलिफाईंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में सफल रही लेकिन उसे बांग्लादेश के हाथों 70 रनों से हार मिली। अब थाई टीम अपने पहले मैच में 22 फरवरी को वेस्टइंडीज का सामना करेगी।

दूसरी ओर, बांग्लादेश टीम का सामना मौजूदा चैम्पियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच 27 फरवरी को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज में 2018 में आयोजित पिछले टी-20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीमों में से शीर्ष-8 टीमों को अगले विश्व कप के लिए ऑटोमेटिक क्वॉलिफिकेशन मिला था।

टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत का सामना 21 फरवरी को मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मेलबर्न में 8 मार्च को खेला जाएगा। इसी दिन इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है।

Here's how the groups for the #T20WorldCup shape up 👇 pic.twitter.com/O2V9UqTSHd — T20 World Cup (@T20WorldCup) September 7, 2019

इसी साल ऑस्ट्रेलिया में ही पुरुष टी-20 विश्व कप भी खेला जाना है, जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक खेला जाएगा। इसमें भारत को अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना है और इसी दिन टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना पाकिस्तान से होगा।

आईसीसी पुरुष 2020 टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

अक्टूबर 24- ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 24- भारत vs दक्षिण अफ्रीका (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 25- न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 25- क्वॉलिफायर 1 vs क्वॉलिफायर 2 (बेलेरिव ओवल)

अक्टूबर 26- अफगानिस्तान vs क्वॉलिफायर ए 2 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 26- इंग्लैंड vs क्वॉलिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 27- न्यूजीलैंड vs क्वॉलिफायर बी 2 (बेलेरिव ओवल)

अक्टूबर 28- अफगानिस्तान vs क्वॉलिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 28- ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 29- भारत vs क्वॉलिफायर ए 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 29- पाकिस्तान vs क्वॉलिफायर ए 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 30- इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 30- वेस्टइंडीज vs क्वॉलिफायर बी 2 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 31- पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड (गाबा)

अक्टूबर 31- ऑस्ट्रेलिया vs क्वॉलिफायर ए 1 (गाबा)

नवंबर 1- भारत vs इंग्लैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 1- दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान (एडिलेड ओवल)

नवंबर 2- क्वॉलिफायर ए 2 vs क्वॉलिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 2- न्यूजीलैंड vs क्वॉलिफायर ए 1 (गाबा)

नवंबर 3- पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज (एडिलेड ओवल)

नवंबर 3- ऑस्ट्रेलिया vs क्वॉलिफायर बी 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 4- इंग्लैंड vs अफगानिस्तान (गाबा)

नवंबर 5- दक्षिण अफ्रीका vs क्वॉलिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 5- भारत vs क्वॉलिफायर बी 1 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 6- पाकिस्तान vs क्वॉलिफायर बी 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 6- ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 7- वेस्टइंडीज vs क्वॉलिफायर ए 1 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 7- इंग्लैंड vs क्वॉलिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 8- दक्षिण अफ्रीका vs क्वॉलिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 8- भारत vs अफगानिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

सेमीफाइनल

नवंबर 11 – पहला सेमीफाइनल (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 12 – पहला सेमीफाइनल (एडिलेड ओवल)

फाइनल

नवंबर 15 – फाइनल (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

(एजेंसी इनपुट के साथ)