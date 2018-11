WT20 WC 2018:विंडीज रवाना होने से पहले भारतीय महिला खिलाड़ियों ने किया भांगड़ा

वेस्टइंडीज की धरती पर 9 नवंबर से आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो रहा है। लेकिन भारतीय टीम की खिलाड़ियों पर किसी तरह का दबाव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आईसीसी ने भारतीय ​महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों की फोटो अपने आॅफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें भारतीय प्लेयर्स भांगड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं। आईसीसी ने जो फोटोज शेयर की हैं उसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, वेदा कृष्णमूर्ति और जेमिमा रोड्रिगेज भांगड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन 9 से 24 नवंबर के बीच वेस्टइंडीज में हो रहा है।

खिताब की प्रबल दावेदार है भारत की महिला टीम

क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में भारत की महिला टीम विश्व रैंकिंग में चौथे नंबर पर काबिज है। इस बार भारतीय टीम पिछली बार के प्रदर्शन को भूलकर खिताब जीतने की कोशिश करेगी। साल 2016 में भारत में आयोजित महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई थी। टूर्नामेंट में भारत की महिला टीम को ग्रुप बी में आॅस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों के साथ रखा गया है। ग्रुप ए में मौजूदा चैम्पियन और होस्ट नेशन वेस्टइंडीज के साथ इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की महिला टीमें हैं।

The @BCCIWomen showed off their best moves for us! 🇮🇳 #WT20 pic.twitter.com/RMYGm0sUbl