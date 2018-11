icc women's world cup: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले सहवाग ने दिया ये खास संदेश

भारतीय महिला क्रिकेटरों ने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। लगातार तीन जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत ने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बाद गुरुवार को आयरलैंड को मात दी और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। टी20 वर्ल्ड कप में आठ साल बाद ऐसा हो रहा है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाई है। आयरलैंड के खिलाफ शानदार जीत के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पूरे भारत से बधाई मिल रही हैं।

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट में लिखा, 'सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लड़कियों को बधाई। अभी तक टूर्नामेंट में आपका दबदबा बना हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीत दर्ज करें और ग्रुप में टॉप पर रहें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं।'

Congratulations Girls on qualifying for the semi-finals. Really very clinical performance so far in the tournament. Wishing you all the best to beat Australia and top the group #INDvIRE pic.twitter.com/Q2dytuG2QN — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 15, 2018

अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज (51) के लगातार दूसरे अर्धशतक के बाद स्पिनरों के कसे हुए प्रदर्शन से भारत ने आयरलैंड को 52 रन से हारकर जीत की हैट्रिक पूरी की। आयरलैंड ने भारत की मजबूत बल्लेबाजी को 20 ओवर में छह विकेट पर 145 रन पर रोका लेकिन आयरलैंड की बल्लेबाजों भारतीय स्पिनरों के सामने पूरी तरह से फेल हो गईं। भारत की ये लगातार तीसरी जीत है और उसके अपने ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया के बराबर छह अंक हो गए हैं। दोनों टीमें इस तरह सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए सोशल मीडिया पर आए ये बधाई संदेशः

Congratulations India for a well deserved victory and for making it through to the semi-finals. Another convincing win for India #INDvIRE pic.twitter.com/uBay2nijOX — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 15, 2018