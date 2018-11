icc women's world cup: विराट के चैलेंज के पर सानिया ने शेयर की ये फोटो

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक शानदार रहा है। टीम इंडिया लगातार तीन जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। गुरुवार को आयरलैंड के खिलाफ मैच से पहले मेंस टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक चैलेंज शुरू किया था। # JerseyKnowsNoGender, जिसका मतलब जर्सी पुरुष महिला में भेद नहीं करना जानती। इस चैलेंज के तहत विराट ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, ऋषभ पंत और सुनील छेत्री को नॉमिनेट किया था।

अब इस चैलेंज के तहत तमाम लोग अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। सानिया मिर्जा ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक खास पोस्ट शेयर की और मैरीकॉम, सुशांत सिंह राजपूत और हार्दिक पांड्या को नॉमिनेट किया।

क्या है # JerseyKnowsNoGender चैलेंज

इस चैलेंज का नाम है #JerseyKnowsNoGender जिसका मतलब कि जर्सी के लिए महिला-पुरुष एक समान है। विराट ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हम सेमीफाइनल में पहुंचने वाले हैं और समय आ गया है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप को घर लेकर आए। मैं ऋषभ पंत, सायना नेहवाल और सुनील छेत्री को नॉमिनेट करता हूं कि वो इस अभियान में मुझसे जुड़ें। अपनी जर्सी पहनिए और टीम के लिए पोज दीजिए।' इस चैलेंज के तहत आपको जर्सी पहनकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अपना पोज सोशल मीडिया पर शेयर करना है।