ICC Women’s WT20: मिताली राज को लेकर फैन्स ने हरमप्रीत कौर और कोच रमेश पवार को सुनाई खरीखोटी

आईसीसी महिला ट्वंटी20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होना है। भारत को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मिताली राज को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर फैन्स काफी भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर फैन्स ने कोच रमेश पवार और कप्तान हरमनप्रीत कौर को जमकर लताड़ा है और सवाल किया है कि आखिर क्यों मिताली को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली।

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पूरी टीम महज 112 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड ने 17.1 ओवर में दो विकेट गंवाकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिताली राज को टीम में शामिल नहीं करने के सवाल पर कहा कि जो भी फैसला लिया गया वो टीम के लिए लिया गया और इसमें उन्हें कोई पछतावा नहीं है।

सोशल मीडिया पर मिताली राज के लिए कई कमेंट्स आ रहे हैं। टूर्नामेंट में लीग राउंड के दौरान दो हाफसेंचुरी ठोंक चुकी मिताली का सेमीफाइनल मैच में बाहर बैठना सबको काफी हैरान करने वाला फैसला लगा। सोशल मीडिया पर आए कुछ ऐसे रिऐक्शन्स...

@ImHarmanpreet Its very very wrong to drop experienced Mithali Raj in a inportant match like World Cup Semis. No mature team in the world would have done this. Mithali's presence was more than enough. We all hope the team will learn from this. — rajarshi banerjee (@rajarshi258) November 23, 2018

#INDvENG If Mithali Raj carries no injury and she was left out for seminar final, it's a clear case of rift.between captain and her. If true, Harmanpreet should be sacked immediately from the team

No room for personal fights — Aaram (@adirai_ram) November 23, 2018

I may be wrong here but during last world cup also India buckled under pressure losing too many wickets in successsion, if they'd reflected on that front Mithali Raj should have played today. She must have felt mistreated for sure. — Vijit Mahaur (@Vijit_Mahaur) November 23, 2018

Dropping mithali raj one of worst decision

Bhatia is not in form 🙄🙄

Mithali scored some runs in previous matches 😑

Wondering how 😓😓#INDvENG — SaiPhani (@SaiPhani07) November 23, 2018