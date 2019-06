CWC 2019: भारत-न्यूजीलैंड मैच हुआ रद्द, प्वॉइंट टेबल में बारिश बनी नंबर 1

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में बारिश ने तीन मैचों को रद्द करा दिया। इसे प्रशंसकों ने आड़े हाथों ले लिया और एक प्रशंसक ने अंकतालिका में बारिश को पहला स्थान दे दिया।

टि्ेवटर पर एक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें अंकतालिका में बताया गया है कि बारिश ने तीन मैच खेल हैं और तीनों जीत लिए हैं और वह छह अंकों के साथ पहले नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज, श्रीलंका-पाकिस्तान और श्रीलंका-बांग्लादेश के मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं।

सोशल मीडिया पर फैन्स प्वॉइंट टेबल में बारिश को नंबर 1 बता रहे हैं। इसके साथ ही फैन्स आईसीसी को भी जमकर कोस रहे हैं और खिलाड़ियों के भी मजेदार मीम्स बना रहे हैं।

ICC only focused on Ms Dhoni gloves.Because those gloves were the main concern for @ICC rather than these delayed or unplanned scheduling.

-Poor management of Icc.#INDvNZ pic.twitter.com/QRiENumu77