आईसीसी के "No Ball" ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर ने दिया मजेदार जवाब

विश्व क्रिकेट में अगर बल्लेबाजी की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम इस खेल के महानतम खिलाड़ियों गिना जाता है। लेकिन बल्लेबाजी के अलावा सचिन गेंदबाजी में भी कमाल करते थे। शायद इसीलिए तो उन्हें टीम इंडिया का 'गोल्डन आर्म' कहा जाता था। तेंदुलकर ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारत को कई मैच जितवाए हैं। कुछ दिन पहले ही सचिन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वह अपने बचपन के दोस्त विनोद कांबली को नेट्स में गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे।

आईसीसी के नो बॉल ट्वीट पर सचिन का मजेदार जवाब

इस वीडियो में गेंदबाजी करते हुए सचिन का पैर बॉलिंग क्रीज से आगे था। आईसीसी ने मजाक करते हुए सचिन की ओवरस्टेपिंग वाली तस्वीर के साथ अपने समय के दिग्गज अंपायर स्टीव बकनर की नो बॉल डिसीजन के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था 'अपना पैर देखिए सचिन।' अब सचिन ने आईसीसी के उस ट्वीट का जवाब अपने ही अंदाज में दिया है। सचिन ने आईसीसी के उस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, 'कम से कम मैं इस बार गेंदबाजी कर रहा हूं, बल्लेबाजी नहीं। अंपायर का फैसला हमेशा अंतिम फैसला होता है।'

At least this time I am bowling and not batting 😋 .. umpire’s decision is always the final decision. ☝🏻