ICC Test Batsmen Ranking: विराट से छिनी नंबर-1 की कुर्सी, स्मिथ बने टेस्ट में बेस्ट

आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ नंबर-1 बन गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से वो एक प्वॉइंट आगे हो गए हैं और विराट कोहली लंबे समय बाद टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 के पायदान से खिसक गए हैं। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे, और इसी के चलते वो नंबर-1 की कुर्सी से भी लुढ़क गए।

स्मिथ ने मौजूदा एशेज सीरीज के पहले दो टेस्ट मैचों में जबर्दस्त बल्लेबाजी की है, हालांकि तीसरे टेस्ट में वो चोट के चलते नहीं खेल सके थे। ताजा रैंकिंग में स्टीव स्मिथ के खाते में 904 रेटिंग प्वॉइंट्स हैं, जबकि विराट कोहली के खाते में 903 रेटिंग प्वॉइंट्स हैं। स्मिथ अगर एशेज के बचे हुए दो टेस्ट मैचों में शानदार पारियां खेल लेते हैं तो वो नंबर-1 की पोजिशन पर अपनी स्थिति और मजबूत कर लेंगे।

It didn't take @stevesmith49 too long to find his way back to No.1 on the @MRFWorldwide ICC Test batting rankings!@ajinkyarahane88 has made some significant strides too 👏 pic.twitter.com/UJ7aezeosR