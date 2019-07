जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी का छलका दर्द, पूछा- तो क्या अब हम अपना किट बैग जला दें

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को जिंबाब्वे क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया। जिसके बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी निराशा में डूब गए हैं। आईसीसी के इस फैसले के बाद इन क्रिकेटरों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी पहले ही वेतन न मिलने की समस्या से जूझते रहे हैं। अब उनका देश क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो सैंकड़ों खिलाड़ी बेरोजगार हो जाएंगे। यहां तक की उन्हें अब दुनिया के किसी भी क्रिकेट लीग में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इन खिलाड़ियों के साथ अब इन्हें रिप्रजेंट करने वाला कोई बैनर नहीं रहा। आईसीसी के इस फैसले के बाद जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने अपना दर्द जाहिर किया है।

आईसीसी के फैसले से जिम्बाब्वे के क्रिकेटर निराशा में डूबे

उन्होंने ट्विटर पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा कि अब वो कहां जाएंगे, क्या अब वो अपने किट बैग जला दें। रजा ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो से बातचीत के दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'क्रिकेट के साथ ही हमारी आजीविका भी हमसे छीन ली गई है। अब मैं जो भी कहूंगा उसका कुछ मतलब नहीं होगा। सिर्फ सुनकर अनदेखा कर दिया जाएगा। मुझे लगा था कि मकसद क्रिकेट के खेल को विकसित करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय हम सभी के दिल टूट गए हैं, ईमानदारी से कहूं, तो हम अभी भी सदमे में हैं। यह देखकर कि हमारा अंतरराष्ट्रीय करियर इस तरह कैसे समाप्त हो सकता है।'

How one decision has made a team , strangers

How one decision has made so many people unemployed

How one decision effect so many families

How one decision has ended so many careers

Certainly not how I wanted to say goodbye to international cricket. @ICC pic.twitter.com/lEW02Qakwx