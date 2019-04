सनथ जयसूर्या के बाद ICC ने एक और श्रीलंकाई क्रिकेटर को किया निलंबित

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी दिलहारा लोकुहेटिगे को फिक्सिंग और भ्रष्ट पेशकश का खुलासा करने में नाकाम रहने के कारण अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। श्रीलंका की तरफ से नौ वनडे और दो टी20 मैच खेलने वाले पूर्व तेज गेंदबाज लोकुहेटिगे पर आईसीसी ने अपने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्हें इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।

The ICC has charged former Sri Lanka player Dilhara Lokuhettige with three counts of breaching the ICC Anti-Corruption Code.https://t.co/NByNkMsho6